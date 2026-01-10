Décentralisation au Sénégal : Vers un « Acte IV » historique pour transformer les territoires

La région de Kédougou a été, pendant deux jours, le centre de la réforme territoriale au Sénégal. Sous l’égide de Moussa Balla Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires, les acteurs locaux et nationaux ont jeté les bases de l’Acte IV de la décentralisation.



​Après 18 mois de travail préparatoire et de consultations intenses, le gouvernement sénégalais affiche une ambition claire : faire du Sénégal un modèle continental en matière de gouvernance locale.



Pour Moussa Balla Fofana, cette réforme ne se contente pas d'ajustements techniques, elle vise une « évolution profonde » capable de positionner le pays au-delà des standards actuels des nations africaines.



​« C'était ça notre ambition, mettre la décentralisation sénégalaise à un niveau qui peut même dépasser les autres nations africaines et être citée parmi les pays où la décentralisation est à un niveau d'évolution profonde et serieux », a martelé le ministre devant les acteurs territoriaux.



​Fruit d'un dialogue constant avec les faîtières des élus locaux, l'administration et la société civile, la réforme s'articule autour de 15 points essentiels. Si l'intégralité de la liste n'a pas été dévoilée, le ministre a mis l'accent sur les piliers qui changeront le quotidien des administrés.



​Parmi les réformes phares, on retient : ​La souveraineté financière avec la mise en place d'une nouvelle fiscalité spécifique pour les municipalités afin de garantir leur autonomie. Il y a la professionnalisation locale : La création d'une véritable fonction publique locale et de services techniques performants pour gérer l'urbanisme et l'aménagement.



​L'offre de services également avec la refonte des organigrammes municipaux pour assurer un service public de qualité aux citoyens.



Il faut noter l​a cohérence territoriale (Un combat contre les découpages illogiques pour assurer la viabilité technique et sociale de chaque commune).



​Pour le gouvernement, une municipalité ne peut plus être une simple entité administrative; elle doit être viable. Cette viabilité doit être double : technique, pour répondre aux défis des équipements, et sociale, pour être acceptée et portée par les populations.



​En lançant ce chantier de l'Acte IV, sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, Moussa Balla Fofana ouvre une nouvelle ère où le développement du Sénégal ne se fera plus seulement depuis Dakar, mais à partir de chaque territoire, de Kédougou à Saint-Louis.