Décès Hiba Thiam: 8 mis en cause annoncés chez le Procureur et un policier arrêté

L'enquête sur la virée nocturne qui a conduit à la mort de Hiba Thiam suit son cours. Les mis en cause Dame Amar, Louty Ba , Diadia Tall, Djbril Ndiogou Bassel dit "Nékh", Alia, Amadou Niane seront déférés ce mercredi matin chez le Procureur pour divers infractions: Association de malfaiteurs, détention et usage de drogue, non assistance à une personne en danger et violation du couvre-feu.



Ce pendant un policier a été aussi arrêté, selon l'Observateur. Il aurait été payé 20 000 F Cfa pour transporter les invités de leur domicile à l'appartement sise aux Almadies où avait lieu la fête.