Décès Pape Malick SY : Idrissa Seck pleure "un homme d'une grande dimension spirituelle"

Idrissa Seck a réagi au décès du porte-parole du khalife général des Tidianes, Pape Malick Sy, rappelé à Dieu ce jeudi à Dakar. La patron de Rewmi pleure un homme d'une grande dimension spirituelle.



« Je viens d'apprendre avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Pape Malick SY, porte-parole du Khalife Géneral des Tidianes. Notre pays vient de perdre un homme d'une grande dimension spirituelle dont la vie a été principalement rythmée par la préservation de la paix sociale et de la cohésion entre les confréries, mais également entre musulmans et chrétiens sénégalais », a dit M. Seck.



Il dit s'incliner devant sa mémoire et prie le Tout-puissant de l'accueillir dans son paradis céleste.