Décès Pape Malick SY : le Sénégal perd un guide, un régulateur, engagé dans la promotion d’un idéal religieux (APR)

A la suite du rappel à Dieu de Pape Malick SY, Porte-parole du Khalife Général des Tidianes, le Président Macky Sall, les responsables, militants et sympathisants de l’Alliance pour la République (APR) disent s’incliner devant la mémoire de l’illustre disparu et présentent leurs condoléances les plus attristées au Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour, à toute la Communauté Tidiane et à la Oummah Islamique.



Connu pour sa parfaite maîtrise du verbe, Pape Malick SY a été, toute sa vie durant, au service exclusif de la famille de Seydi El Hadj Malick SY et de l’Islam, témoigne l’APR dans une note. Sa consécration comme porte-parole de Tivaouane a révélé une parfaite maitrise de la communication dans sa dimension religieuse.



Serigne Pape Malick SY a marqué d’une empreinte indélébile le califat de Serigne Babacar SY Mansour dans ses rapports avec les autorités religieuses et politiques.



Son engagement au service du peuple laisse le souvenir d’un homme d’une dimension religieuse et humaine exceptionnelle, connu pour sa proximité affective avec ses illustres frères qui ont assuré la charge de l’héritage de Seydi El Hadj Malick, en l’occurrence son inspirateur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Makhtom, Serigne Mouhammadoul Mansour Borom Daradji et Serigne Abdou Aziz SY Al Amine.



« Le Sénégal perd un guide, un régulateur, engagé dans la promotion d’un idéal religieux qui place l’humain au cœur des rapports sociaux. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Son infinie Miséricorde et l'accueille dans Son éternel Paradis », prient-ils.