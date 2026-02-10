Décès d’Abdoulaye Ba : le SAMES «exige l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et impartiale»

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), qui dit avoir appris avec «une profonde et vive indignation» le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine dentaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a exigé «l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante», dans un communiqué.
«Le SAMES tient les forces de l’ordre et les autorités qui ont ordonné cette intervention pour responsables de l’escalade ayant conduit à la perte d’une vie humaine, et exige l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante, impartiale et transparente afin d’établir toutes les responsabilités, tant opérationnelles que hiérarchiques», peut-on lire dans la note du SAMES, pour qui «aucune raison d’ordre public ne saurait justifier la mort d’un étudiant».
Le SAMES a aussi «exigé le respect strict de la franchise universitaire, et appelé à la fin immédiate de la répression violente des revendications sociales étudiantes», tout en rappelant qu’un «État responsable ne répond pas à la détresse sociale par la matraque et le gaz, mais par le dialogue».
Pour rappel, Abdoulaye Ba, orphelin de père et fils unique de sa mère, est décédé à la suite des affrontements violents entre les forces de l’ordre et les étudiants, qui réclament la réouverture des restaurants universitaires et le paiement de leurs arriérés de bourses.
«Le SAMES tient les forces de l’ordre et les autorités qui ont ordonné cette intervention pour responsables de l’escalade ayant conduit à la perte d’une vie humaine, et exige l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante, impartiale et transparente afin d’établir toutes les responsabilités, tant opérationnelles que hiérarchiques», peut-on lire dans la note du SAMES, pour qui «aucune raison d’ordre public ne saurait justifier la mort d’un étudiant».
Le SAMES a aussi «exigé le respect strict de la franchise universitaire, et appelé à la fin immédiate de la répression violente des revendications sociales étudiantes», tout en rappelant qu’un «État responsable ne répond pas à la détresse sociale par la matraque et le gaz, mais par le dialogue».
Pour rappel, Abdoulaye Ba, orphelin de père et fils unique de sa mère, est décédé à la suite des affrontements violents entre les forces de l’ordre et les étudiants, qui réclament la réouverture des restaurants universitaires et le paiement de leurs arriérés de bourses.
Autres articles
-
Drame à l’UCAD : la députée Anta Babacar «exige des réponses, des réformes profondes et des décisions courageuses»
-
UGB : la CESL décrète un mois de « chambre gratuite » et réclame le paiement des bourses
-
Tensions à l’Université Assane Seck de Ziguinchor : les étudiants font face aux forces de l’ordre (FDS)
-
Décès d’Abdoulaye Ba : le RADDHO et d’autres structures «demandent l'ouverture d'une enquête indépendante»
-
🔴 EN DIRECT_ Violences à l’UCAD: Le FDR prend la parole face à la presse