Décès d’Abdoulaye Ba : le SAMES «exige l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et impartiale»

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), qui dit avoir appris avec «une profonde et vive indignation» le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine dentaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a exigé «l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante», dans un communiqué.



«Le SAMES tient les forces de l’ordre et les autorités qui ont ordonné cette intervention pour responsables de l’escalade ayant conduit à la perte d’une vie humaine, et exige l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante, impartiale et transparente afin d’établir toutes les responsabilités, tant opérationnelles que hiérarchiques», peut-on lire dans la note du SAMES, pour qui «aucune raison d’ordre public ne saurait justifier la mort d’un étudiant».



Le SAMES a aussi «exigé le respect strict de la franchise universitaire, et appelé à la fin immédiate de la répression violente des revendications sociales étudiantes», tout en rappelant qu’un «État responsable ne répond pas à la détresse sociale par la matraque et le gaz, mais par le dialogue».



Pour rappel, Abdoulaye Ba, orphelin de père et fils unique de sa mère, est décédé à la suite des affrontements violents entre les forces de l’ordre et les étudiants, qui réclament la réouverture des restaurants universitaires et le paiement de leurs arriérés de bourses.