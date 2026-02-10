Drame à l’UCAD : la députée Anta Babacar «exige des réponses, des réformes profondes et des décisions courageuses»

Présidente du parti Alternative pour la relève citoyenne (ARC, opposition), la députée Anta Babacar exige, ce mardi 10 février, «des réponses, des réformes profondes et des décisions courageuses», après que l’étudiant Abdoulaye Ba (deuxième année de médecine) a trouvé la mort dans des violences policières à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



«En ma qualité de députée, par respect pour Abdoulaye Ba et par devoir envers tous les étudiants du Sénégal, j’exige des réponses, des réformes profondes et des décisions courageuses», a dit la députée, pour qui «plus que jamais, il est temps d’ouvrir les États généraux de l’Université sénégalaise».



Tout en estimant que «cette mort aurait pu être évitée», Anta Babacar pense que «ce drame est une preuve de plus que le mal est profond : l’abandon progressif de l’Université, le pourrissement d’une situation que l’Etat laisser prospérer».