Projet aurifère de Diamba Sud: Fortuna Mining dépose sa demande de permis d’exploitation

Le secteur aurifère du Sénégal s’apprête à accueillir un nouvel acteur de poids. Le géant minier canadien Fortuna Mining Corp. a annoncé, ce mardi 10 février 2026, avoir soumis son dossier de demande de permis d’exploitation au ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines le 4 février dernier. Situé dans la région de Kédougou, une zone géologique mondialement reconnue pour ses gisements d’or Diamba Sud s’affirme désormais comme l'une des priorités stratégiques de la compagnie de Vancouver.



En parallèle des procédures administratives avec l'État du Sénégal, la société intensifie ses activités sur le terrain. Les travaux de préparation du site et les programmes d'ingénierie détaillée sont déjà en cours afin de limiter les risques techniques et de sécuriser le calendrier de mise en œuvre. Les prochaines étapes s'annoncent denses pour le premier semestre 2026 avec la Publication d’une mise à jour de l’estimation des Ressources Minérales à la fin de ce mois. Il sera suivi par la Finalisation de l’étude de faisabilité, qui déterminera les Réserves Minérales et le coût définitif du projet et la prise de la décision finale de construction.



Cette accélération fait suite aux résultats très encourageants de l’Évaluation Économique Préliminaire (PEA) publiée en octobre 2025. Cette étude avait déjà démontré la viabilité et la rentabilité "robuste" du projet, confortant Fortuna dans sa volonté d'investir massivement au Sénégal. L'enjeu est de taille pour la région. Le passage à l'exploitation devrait générer des emplois locaux significatifs et renforcer la position du Sénégal comme un hub minier majeur en Afrique de l'Ouest, aux côtés de ses voisins malien et guinéen. Si le permis est accordé et que l'étude de faisabilité confirme les attentes, le chantier de construction pourrait démarrer dès la fin de l'année 2026, propulsant Diamba Sud au rang de mine productrice d'ici 2027 ou 2028.