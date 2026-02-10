UGB : la CESL décrète un mois de « chambre gratuite » et réclame le paiement des bourses

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé, à l'issue de son assemblée générale, une série de mesures de protestation. Parmi lesquelles la suspension des paiements de loyers pour le mois de février et exigent le règlement immédiat de leurs arriérés d'allocations d'études.



Dans un communiqué officiel, la coordination syndicale informe avoir « décrété un mois de non-paiement des chambres au sein du campus social pour la période de février ». Cette décision a été validée par les étudiants réunis en assemblée générale afin de protester contre la précarité de leurs conditions de vie et les retards de paiement constatés.



La CESL assortit son mouvement de plusieurs exigences majeures adressées aux autorités universitaires et gouvernementales. Elle réclame notamment le « versement intégral des rappels de bourses dus aux étudiants ayants droit ». Par ailleurs, l'organisation exige le maintien des acquis sociaux actuels et s'oppose à toute modification du décret n°2014-963 relatif aux allocations d'études sans une révision concertée préalable.



La coordination réaffirme à travers cette note sa détermination et sa disponibilité à poursuivre la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants de Saint-Louis. Ce mouvement de contestation s'inscrit dans un climat social tendu au sein des différentes institutions d'enseignement supérieur du pays.