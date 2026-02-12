Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : l’enquête confiée de la Division des investigations criminelles

Après la mort dans des violences policières de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop Dakar (UCAD), le commissariat du Point E (Dakar), compétent en raison de sa proximité avec le lieu du drame, avait initialement été saisi pour mener les enquêtes. Dans son édition de ce jeudi, Libération assure que le Commissariat a été dessaisi au profit de la Division des investigations criminelles, qui dispose de plus de ressources.



Les auditions, quant a elles, ont démarré le mardi 10 février. Même si les résultats de l’autopsie ordonnée par le parquet n’ont pas été rendus publics, le défunt a été inhumé dans la soirée du mercredi 11 février, au cimetière de Yoff (Dakar).



Au cours d’une conférence de presse conjointement organisée par trois ministères (Justice, Intérieur, Enseignement supérieur), le gouvernement avait assuré que «toute la lumière sera faite» sur ce drame.