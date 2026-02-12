Réseau social
Drame à l’UCAD : 97 étudiants libérés dans la soirée du mercredi, trois retenus «pour vérifications»
Après les affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) entre les forces de l’ordre et les étudiants, au moins 105 apprenants avaient été arrêtés, dont des leaders estudiantins. Tard dans la nuit du mercredi 11 février, le Procureur a libéré 97 d’entre eux dont le président de l’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, Cheikh Atab Sagna.  

Selon les révélations du quotidien Les Echos, trois étudiants, tous leaders, ont été néanmoins retenus «pour vérifications», et pourraient être libres dans le courant de la journée de ce jeudi. 

Dans la foulée de l’enterrement de l’étudiant Abdoulaye Ba, victime de la violence policière,  des cagnottes ont été mobilisées pour venir aux étudiants et à la mère du défunt, qui vient de perdre son unique fils. Plus de cinq millions ont déjà été collectés.   
Charles KOSSONOU

Jeudi 12 Février 2026 - 09:36


