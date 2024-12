Décès d'Ambroise Sarr : le Président Diomaye rend hommage à une figure emblématique de la lutte

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès d’Ambroise Sarr, ancien sélectionneur de l’équipe nationale de lutte, figure emblématique de notre sport national.



Le président Bassirou Diomaye Faye a dans un post sur sa page X réagit au décès d’Ambroise Sarr, ancien sélectionneur emblématique de l’équipe nationale du Sénégal de lutte.« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès d’Ambroise Sarr, ancien sélectionneur de l’équipe nationale de lutte, figure emblématique de notre sport national. Son engagement et sa contribution resteront gravés dans nos mémoires », lit-on sur le poste.Il a également par ce même post présenté ses condoléances aux proches du défunt et prié pour le repos de son âme.« Mes pensées vont à sa famille, à ses proches et au monde de la lutte. Paix à son âme ».