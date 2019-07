Décès d'un Guinéen près de Rouen : un proche de la victime raconte les circonstances de l'agression mortelle

Un proche du Guinéen Mamoudou Barry, mortellement agressé par des supporters algériens a raconté à France Bleu Normandie les circonstances de l'acte odieux. Il évoque des insultes racistes, ce que ne confirme pas, pour l'heure, le parquet de Rouen. Mamoudou Barry a été mortellement agressé le vendredi 19 juillet 2019 à Canteleu, France.



C'est à l'arrêt de bus Provence, à Canteleu, près de Rouen que Mamoudou Barry, doctorant à l'Université de Rouen et âgé de 31 ans, a été mortellement agressé vendredi 19 juillet 2019 aux alentours de 20h30. Selon un ami proche de la victime, il était dans sa voiture en compagnie de sa femme quand un individu d'origine maghrébine les a insultés.



Cet ami, Kalil Keita, enseignant à l'Université de Rouen, est la première personne que la femme de la victime a appelé. Il affirme : "L'homme les a traités de sales noirs, il leur a dit : on va vous niquer ce soir. Il faisait allusion au match Sénégal-Algérie". Mamoudou Barry serait alors descendu pour demander des explications. C'est à cet arrêt de bus que Mamoudou Barry a été mortellement agressé le vendredi 19 juillet 2019.



"Il a commencé à dire : je ne suis pas Sénégalais, je ne suis pas Algérien, ni même très footeux. Il n'a pas eu le temps de terminer sa phrase qu'il était asséné de coups. Aux dires des témoins, c'est au quatrième coup que Monsieur Barry a été projeté, sa nuque a cogné le goudron" ajoute ce proche.



Une source policière confirme ce témoignage. Selon cette même source, la victime aurait alors essayé de se relever quand l'agresseur lui a donné un coup de pied au visage et un autre coup de poing. Mamoudou Barry serait alors resté au sol inconscient.



Selon Kalil Keita, "Madame Barry a vu son mari par terre, elle a commencé à hurler sur l'agresseur qui l'a menacée à son tour avant de repartir tranquillement". Une enquête est en cours Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale. L'agresseur serait toujours en fuite. Pour l'instant, le parquet de Rouen ne confirme pas ces informations. Le procureur affirme que "les auditions et vérifications à venir devraient permettre de préciser le déroulement des faits".



Et selon la députée LREM de Seine-Maritime Sira Sylla : "Pour le moment, aucune preuve n’a été apportée qu’il s’agit d’un meurtre en lien avec le match Algérie-Sénégal. Laissons la police travailler sereinement à la recherche de la vérité. L’heure est au recueillement". Une autopsie est prévue lundi 22 juillet.





Christophe Castaner dénonce un acte odieux "Tout est mis en oeuvre pour identifier et interpeller l'auteur de l'agression qui a coûté la vie à Mamadou Barry. Il appartiendra à la Justice de faire toute la lumière sur cet acte odieux. Mes premières pensées vont à ses proches dont je partage l'émotion et l'indignation" a tweeté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



Le président de l'Université de Rouen, Joël Alexandre, a également tenu à rendre hommage à Mamoudou Barry qui avait "brillamment soutenu une thèse en droit fiscal en juin dernier". Une marche blanche devrait être, très vite, organisée à Canteleu en sa mémoire.