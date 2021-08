Décès de ABC : Macky Sall pleure un « homme de conviction et un brave compagnon »

Le président de la République, Macky Sall, a rendu hommage à l’ex-Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, décédé samedi à Dakar, des suites d’une maladie, pleurant un « homme de conviction et un brave compagnon ».



« Je suis très peiné d’apprendre le décès de Me Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l’APR, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien Médiateur de la République. Je rends hommage à un homme de conviction et un brave compagnon », a écrit le chef de l’Etat sur sa page Facebook.



« Qu’Allah l’accueille en son Paradis », a ajouté Macky Sall,



Alioune Badara Cissé, dont le mandat à la tête de la Médiature de la République, a pris fin début août, avait été nommé à la tête de cette institution en août 2015. Auparavant, il avait dirigé le ministère des Affaires étrangères pendant sept mois, après l’accession du président Macky Sall au pouvoir, en 2012. Après son départ de ce ministre, il avait repris sa robe d’avocat.