Décès de Amath Dansokho: Ousmane Sonko rend hommage à un des rares politiciens dont il n’a jamais douté de la sincérité

Ousmane Sonko s’est joint au concert d’hommages qui a suivi le décès de Amath Dansokho dans la soirée de vendredi 23 août 2019. Le leader de Pastef Les Patriotes s’est rappelé d’un homme qui a inspiré et donné le courage de s’engager à beaucoup de jeunes comme lui.« Le doyen Amath Dansokho s'en est allé.Depuis que je m'intéresse à la scène politique Sénégalaise, il fait partie de ceux dont je n'ai jamais douté de la sincérité de l'engagement pour la patrie.Que la miséricorde et le pardon divins l'accompagnent dans sa nouvelle demeure », a-t-il écrit sur son compte Twitter.Il ajoute: « Je n'ai pas eu la chance de le connaître personnellement, mais si des gens de ma génération peuvent, plus ou moins librement, s'opposer aujourd'hui au Sénégal, c'est que des hommes comme Amath Dansokho ont préparé le terrain en consentant les énormes sacrifices qu'exigeaient les conquêtes démocratiques de ces cinquante dernières années ».