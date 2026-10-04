Décès de Cheikh Amidou Kane : le Bénin pleure la disparition d’une «grande voix de la génération des indépendances»

Les hommages continuent d’affluer après le décès ce dimanche, à l’âge de 98 ans, du célèbre écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane. Le président béninois, Romuald Wadagni, pleure la disparition d’une «grande voix de la génération des indépendances», dans un message sur Facebook. Ci-dessous son message en intégralité…

Dia Koussa

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