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Décès de Cheikh Amidou Kane : le Bénin pleure la disparition d’une «grande voix de la génération des indépendances»

Les hommages continuent d’affluer après le décès ce dimanche, à l’âge de 98 ans, du célèbre écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane. Le président béninois, Romuald Wadagni, pleure la disparition d’une «grande voix de la génération des indépendances», dans un message sur Facebook. Ci-dessous son message en intégralité…



Décès de Cheikh Amidou Kane : le Bénin pleure la disparition d’une «grande voix de la génération des indépendances»
«C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition de Cheikh Hamidou Kane.
Avec lui disparaît une grande voix de la génération des indépendances. Par sa pensée et sa plume, il aura contribué à faire réfléchir l’Afrique sur elle-même, sur son identité, sa culture et son rapport au monde.

L’Aventure ambiguë restera l’une de ces œuvres qui traversent les époques et continuent de nous interroger.

Le Sénégal perd un grand écrivain. L’Afrique perd une grande voix.
J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, au peuple sénégalais et à toute la communauté littéraire.

Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde et l’accueillir dans Son éternel Paradis.
𝑹𝒆𝒑𝒐𝒔𝒆𝒛 𝒆𝒏 𝒑𝒂𝒊𝒙. 𝑽𝒐𝒕𝒓𝒆 Œ𝒖𝒗𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒗𝒓𝒆».

Romuald Wadagni
 
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Dia Koussa

Dimanche 4 Octobre 2026 - 16:39


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