Décès de El Hadji Massamba Mbaye: un membre actif de l'APPEL et très engagé dans la presse

Un homme bien est parti. Toujours souriant, conciliant. Un membre très actif de APPEL et très engagé dans la presse. El Hadji Massamba Mbaye est parti à jamais. Il a été emporté par un malaise. Pas plus tard qu'hier, ndeyssane j'ai reçu son message sur WhatsApp. Je n'ai pas eu le temps de répondre et tu me fausses compagnie comme ça. C'est cruel, atroce. Malgré mon sarcasme, tu n'as jamais varié mon cher dans ta bonne humeur et ta capacité à pacifier à trouver des solutions à des situations très compliquées. En plus de APPEL, tu as été commissaire aux compte du CORED. Il était le promoteur du site Lereporterdumonde.com. Je suis véritablement abattu par cette perte. Et pourtant nous avions convenu de discuter de l'organisation de la prochaine assemblée générale de APPEL. Je comptais tellement sur lui, disponible et serviable. Mass, tu nous as fait ça.