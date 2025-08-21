Décès de Fanta Sall : Amadou Ba rend hommage à une “femme de conviction et d’engagement”

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de l’honorable Fanta SALL, ancienne députée de l’Assemblée nationale. Son décès constitue une perte immense pour sa famille, pour Koungheul qu’elle a dignement représentée et pour tous ceux qui l’ont connue comme une femme de conviction et d’engagement.

Je garde le souvenir d’une femme engagée qui, tout au long de son parcours, m’a toujours témoigné son soutien et sa considération, avec une loyauté constante au service du Sénégal.

En mon nom et au nom de la Nouvelle Responsabilité, je présente mes condoléances émues à sa famille, à ses proches, ainsi qu’au maire de Koungheul, à la présidente du conseil départemental et aux populations qu’elle a dignement représentées, où elle laisse une empreinte marquante.

L’honorable Fanta SALL restera dans nos mémoires comme une femme courageuse et attachée au service de l’intérêt général. Que son exemple continue d’inspirer notre engagement collectif.

Puisse Allah SWT l’accueillir dans Son infinie miséricorde et lui accorder une place de choix dans Son Paradis.

Amadou BA

Président de la Nouvelle Responsabilité

Chers compatriotes,