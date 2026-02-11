Réseau social
Tribunal de Dakar : le journaliste Falil Gadio «bénéficie d'une relaxe pure et simple»



Le journaliste de Sénégal7, Falil Gadio, a bénéficié, ce mercredi 11 février, «d’une relaxe pure et simple», après un procès au tribunal de Dakar, où il était poursuivi pour complicité «de provocation à la commission de crime et incitation à la violence», s’est réjoui le média pour lequel il travaille.

 A l’origine des faits, le journaliste avait été convoqué à la Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe, dans le cadre de l’enquête ouverte après la diffusion d’un micro-trottoir contenant des propos jugés incitatifs à la violence.

Placé en garde à vue le vendredi 6 février, il avait finalement bénéficié d’une liberté provisoire le lundi 09 février, avant de comparaitre libre ce jour. 
Charles KOSSONOU

Mercredi 11 Février 2026 - 16:20


