Décès de Hiba Thiam: la fille du milliardaire Baba Diao Itoc arrêtée

Dans l’affaire Hiba Thiam, les arrestations se poursuivent chez les rejetons des milliardaires senegalais.



Parmi les jeunes interpellés et entendus par les pandores de Ngor, se trouve la propriétaire de l’appartement, une fille du richissime homme d’affaires Baba Diao « ITOC ».



Selon plusieurs sources, elle a rejoint, Dame Amar, fils de feu Ameth Amar et beau fils de Youssou Ndour, qui a été interpellé hier en début de soirée.



D’autres jeunes, dont un trafiquant de drogue, sont également recherchés par les gendarmes.



La jeune Hiba Thiam, Directrice administrative et financière de la société ACT Afrique Group, est décédée dans la nuit du vendredi au samedi, dans un appartement luxueux sis sur la route de Ngor.



Dakar Today