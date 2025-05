Affaire Farba Ngom : Me Moussa Bocar Thiam dénonce une « mascarade judiciaire » et un « acharnement »

L’ancien ministre Me Moussa Bocar Thiam s’est exprimé sur l’incarcération du député-maire des Agnam, Farba Ngom, qu’il considère comme une « injustice » aux lourdes conséquences pour le Fouta.« L'emprisonnement de Farba Ngom est un désastre pour le Fouta. L'un de ses fils les plus valeureux et généreux est aux arrêts. Toute une région vit un cauchemar, Farba Ngom est le symbole de la loyauté et de l'engagement politique », a déclaré Me Moussa Bocar Thiam lors d’un entretien accordé à L’Observateur.L’avocat déplore que Farba Ngom soit poursuivi pour « complicité de détournement de deniers publics alors qu’il n’a jamais été administrateur de crédits ».Il s’insurge également contre le refus de son cautionnement, malgré la saisie immédiate d’une dizaine de titres fonciers proposés en garantie.« Farba ne bénéficie pas d'une procédure juste et équitable. L'acharnement est manifeste », a insisté Me Thiam, qui affirme que le « peuple du Fouta reste debout et résilient face à cette injustice. Nous mettrons fin à cette mascarade judiciaire ».Mouhamadou Ngom plus connu sous le nom de Farba a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre du dossier des 125 milliards de F Cfa révélé par le Centif (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières). Accusé de « Blanchiment d’argent, escroquerie et association de malfaiteurs », le maire de Agnam (région de Matam) croupit depuis le 27 février dernier à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss.Il a été extrait deux fois de suite de prison et inculpé pour deux autres délits. En fin avril dernier, il a été inculpé pour "association de malfaiteurs en bande criminelle organisée". Par contre, le mardi 6 mai 2025, le député a été conduit à la Section de recherches de Colobane pour une nouvelle audition relative au lotissement BOA.