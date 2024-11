Décès de Mamadou Moustapha Ba : la Dic hérite du dossier

Le procureur de la République prend une nouvelle décision dans l’affaire Mamadou Moustapha Ba, du nom de l'ancien ministre des Finances décédé en France dans des situations non encore élucidées. Après avoir renvoyé ce dimanche, la levée du corps et l’inhumation à une date ultérieure suite aux résultats de l’autopsie qu'il avait ordonné, le maître des poursuites a confié l’enquête à la Division des investigations criminelles (Dic).



L’information a été confirmée à PressAfrik par plusieurs proches de Amadou Ba qui sont actuellement à Wallaldé, une commune du nord du Sénégal, située dans le département de Podor, pour le 15e jour de campagne électorale de la coalition Jamm ak Jarin.



Pour rappel, d'après un communiqué du procureur de la République du Sénégal, rendu public ce dimanche, l'autopsie a révélé des indices laissant penser que la mort de l'officiel ne serait pas d'origine "naturelle". En conséquence, le procureur a décidé de repousser les formalités de levée du corps et les obsèques de l'ancien ministre, en attendant la réalisation des actes d'enquête complémentaires.