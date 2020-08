Décès de Mansour Kama: "Le Sénégal vient de perdre une icône du Patronat" (Macky Sall)

Le Sénégal vient de perdre une icône du Patronat, un militant du travail et du dialogue social. Homme de devoir et de raison, Mansour Kama était un acteur clé du secteur privé national. À sa famille, à la CNES ainsi qu’au monde du travail, je présente mes condoléances émues.

Le chef de l’Etat Macky Sall a réagi suite au décès du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Mansour Kama. Le président Sall a salué la mémoire d’une « icône du Patronat, un militant du travail et du dialogue social ».« Le Sénégal vient de perdre une icône du Patronat, un militant du travail et du dialogue social. Homme de devoir et de raison, Mansour Kama était un acteur clé du secteur privé national. À sa famille, à la CNES ainsi qu’au monde du travail, je présente mes condoléances émues », a écrit le chef de l’Etat.