Décès de Mar Diouf : Amadou Ba rend hommage à une figure emblématique du Parti Socialiste

Mar Diouf, ancien maire de Bargny et figure marquante du Parti Socialiste, est décédé. C’est avec une grande tristesse qu’Amadou Ba, tête de liste de la coalition Jamm ak Njarign, a réagi sur sa page X :



« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de M. Mar Diouf, ancien maire de Bargny et figure du Parti Socialiste. Sa disparition laisse un vide immense dans sa famille, sa communauté et notre nation. Mar Diouf a servi avec un dévouement exemplaire, fidèle aux valeurs de justice et de solidarité. Nos condoléances vont à sa famille, au Parti Socialiste et à la communauté lébou. Bargny perd un de ses plus grands serviteurs. Que Dieu l’accueille en son Paradis Firdaws », a écrit Amadou Ba.