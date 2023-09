Décès de Marie Samb à Ngor: le Procureur parle d’une mort naturelle des suites d’un malaise

Le procureur de la République s’est exprimé sur la décès tragique de Marie Samb, connue sous l’appellation de Marie Gueye. Alors que la famille de la victime accuse la gendarmerie de Ngor de l’avoir torturé à mort, le Parquet a parlé d’un décès des suites d’un malaise après son arrestation.



« L'autopsie qui a été aussitôt ordonnée pour déterminer les causes de son décès, a conclu à une mort suite à une pancréatite aigue hémorragique et une absence de signe traumatique. Ces observations de l'homme de l'art accréditent la thèse de la mort naturelle dont a fait état le Chef de Poste de la gendarmerie de Ngor, lequel a soutenu que la victime avait eu une crise juste après son interpellation. Ele serait même sujette à des crises répétitives qui seraient liées à des considérations purement traditionnelles (Rapp), d'après les renseignements recueillis auprès du frère de la victime et un certain Kherou Ngor sans autres précisions », lit-on dans le document du parquet.



Qui ajoute: « L'enquête en cours, avec l'audition du témoin Khérou Ngor prévue incessamment et celle des gendarmes ayant participé à l'opération, permettra d'élucider les circonstances de la mort de Marie SAMB »