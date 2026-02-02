Politique : Amadou Ba et Oumar Sarr scellent les premiers jalons d’une unité de l’opposition

Dans un contexte politique en pleine mutation, les grandes manœuvres ont débuté entre les ténors de l’opposition. Amadou Ba, leader de la « Nouvelle Responsabilité » (NR), et Oumar Sarr, coordonnateur du Front pour la Défense de la République (FDR), ont affiché leur volonté de faire front commun. Au cœur des discussions : la situation socio-politique du pays et l'avenir organisationnel des forces de l'opposition.



Selon le communiqué conjoint publié à l'issue de la séance, les deux leaders ont déjà acté de « nombreuses convergences » de vues. « Constatant d’ores et déjà de nombreuses convergences, les deux parties ont décidé d’approfondir les axes de collaboration et de se rencontrer à nouveau dans les tout prochains jours afin de renforcer la dynamique unitaire de l’opposition », note le communiqué conjoint.



C’est au siège de la Nouvelle Responsabilité que les deux délégations se sont retrouvées pour un échange décrit comme « fructueux ». Cette rencontre entre l’ancien chef du gouvernement et le coordonnateur du FDR marque une étape décisive dans la structuration d’un bloc d’opposition face au pouvoir en place.