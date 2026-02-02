Réseau social
Dakar : Sonko évoque «l’amélioration du service public de la justice» avec l’Amicale des Greffiers
Le Premier ministre Ousmane Sonko a accordé, lundi 02 février, une audience à l’Amicale des Greffiers du Sénégal (AGS), conduite par son président, Ibrahima Sarr. Selon un communiqué de la Primature, cette rencontre a porté «sur l’amélioration du service public de la justice». 

Ousmane Sonko s’est «engagé», au terme de l’échange, à «poursuivre le programme de modernisation de la justice et a réaffirmé sa disponibilité au corps des greffiers», qu’il considère comme «un pilier fondamental» de la justice. 

Le locataire de la Primature avait déjà accordé, vendredi 30 janvier, une audience à Cheich Ba, président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS).  Cette rencontre avait suscité une vague d’indignation d'une partie de l'opposition, qui a déploré cette rencontre, dans un contexte où Sonko critique régulièrement la justice et appelle à «un nettoyage en profondeur» du système, inféodé par des magistrats qu’il estime «corrompus».   
Charles KOSSONOU

Lundi 2 Février 2026 - 16:07


