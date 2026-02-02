Sûreté urbaine : Doudou Wade libre après son audition

Convoqué ce lundi à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, Doudou Wade a été libéré à l’issue de son audition. L’ancien député et cadre du PDS a quitté les locaux de la police en toute liberté.
