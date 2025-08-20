Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Décès de Me Elhadji Guissé, ancien membre de la CENA



Décès de Me Elhadji Guissé, ancien membre de la CENA

La justice sénégalaise est en deuil. Me Elhadji Guissé, ancien avocat puis magistrat, est décédé ce mercredi 20 août à Dakar, a appris PressAfrik. 


Membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) de 2005 à août 2015, il était également reconnu pour son engagement en faveur des droits de l’homme.

En 2016, il avait été élu juge à la Cour africaine de justice à Arusha, en Tanzanie, pour un mandat de six ans.

Autres articles

Ndeye Fatou Touré

Mercredi 20 Août 2025 - 22:44


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter