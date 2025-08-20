Décès de Me Elhadji Guissé, ancien membre de la CENA

La justice sénégalaise est en deuil. Me Elhadji Guissé, ancien avocat puis magistrat, est décédé ce mercredi 20 août à Dakar, a appris PressAfrik.
Membre de la Commission électorale nationale autonome (CENA) de 2005 à août 2015, il était également reconnu pour son engagement en faveur des droits de l’homme.
En 2016, il avait été élu juge à la Cour africaine de justice à Arusha, en Tanzanie, pour un mandat de six ans.
