Décès de Me Khoureychi Ba : Guy Marius Sagna rend hommage à un homme d’une « vaste culture, toujours présent aux côtés des opprimés »

« Chaque rencontre avec maître Khoureychi Ba s’est toujours déroulée en garde à vue ou à la cave du Tribunal de Dakar. J’ai croisé maître Khoureichi Ba autant de fois que j’ai été placé en garde à vue », a souligné le député Guy Marius Sagna.



« Sa disparition est un véritable choc pour moi. Nous avons perdu un avocat brillant, un homme d’une vaste culture, profondément humain, toujours présent aux côtés des opprimés et des plus vulnérables. Que son âme repose en paix et que notre Seigneur l’accueille en son paradis ! », a-t-il ajouté.



Selon Me Abdinar Ndiaye, joint par Pressafrik, Me Khoureychi Ba est décédé, ce mercredi 26 mars à Istambul ( en Turquie).