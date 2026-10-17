Décès de Mody Niang : levée du corps ce samedi à l’Hôpital Principal, inhumation à Koki

Mody Niang n’est plus. L’ancien inspecteur de l’éducation, auteur de plusieurs ouvrages sur la gouvernance et ancien président du Conseil d’administration (PCA) de la Société sénégalaise de presse et de publicité (SSPP) Le Soleil, est décédé ce samedi 17 octobre 2026, annonce sa famille dans un communiqué.



La levée du corps est prévue ce samedi, à 11 heures, à l’Hôpital Principal de Dakar. Elle sera suivie de l’inhumation à Koki. Les condoléances seront reçues ce dimanche 18 octobre 2026 à la Cité Mbackiyou Faye, aux Mamelles, à côté de la boucherie Gade Gui.



Inspecteur de l’éducation à la retraite, Mody Niang s’était fait connaître du grand public par ses écrits sur la gestion des affaires publiques. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la gouvernance, il avait été nommé le 7 août 2024 président du Conseil d’administration de la Société sénégalaise de presse et de publicité (SSPP) Le Soleil.



Mody Niang avait démissionné de son poste pour des raisons essentiellement de santé, le 26 mars 2025.

