Médias : le Gouvernement réaffirme son engagement pour la modernisation et la stabilité économique du secteur

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lô a présidé, vendredi 16 octobre 2026, au Building administratif Président Mamadou Dia, une séance de travail avec les acteurs des médias nationaux. La rencontre s’est déroulée en présence de Dr Bacary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement, de Mactar Silla, président du Comité scientifique des Assises nationales des Médias, ainsi que des organisations professionnelles et des responsables des structures publiques et parapubliques du secteur.



Au cœur des concertations,, plusieurs préoccupations majeures du secteur ont été abordées : les défis économiques, structurels et fiscaux auxquels font face les entreprises de presse, portés notamment par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) ; les conditions de travail des professionnels de l’information, journalistes et techniciens, avec les interventions du SYNPICS et de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) ; les enjeux de régulation, d’autorégulation, d’éthique et d’assainissement de la profession, exposés par le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED), la Commission de la carte nationale de presse (CNCP) et les experts présents ; ainsi que le rôle et les perspectives des radios associatives et communautaires, représentées par l’URAC.



Les dirigeants des médias et structures publiques, notamment la Radiotélévision sénégalaise (RTS), la Société sénégalaise de presse et de publications Le Soleil, l’Agence de presse sénégalaise (APS) et Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), ont également pris la parole tour à tour pour exposer leurs contraintes opérationnelles et apporter leurs éclairages techniques sur les sujets soulevés.



Selon un communiqué de la Primature, le Bureau Organisation et Méthodes (BOM) a informé de l’état d’avancement du processus de recrutement des membres du Conseil national de régulation des médias (CNRM), qui remplace le CNRA.



À l’issue des interventions, le Premier ministre, accompagné du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, a apporté des réponses précises aux interrogations soulevées, témoignant de l’engagement ferme du Gouvernement à accompagner durablement le secteur des médias vers la modernisation, la stabilité économique et la consolidation de l’État de droit.