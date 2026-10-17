Grand Dakar : un lutteur et son complice arrêtés pour une série de vols avec violence

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a interpellé, le 15 octobre 2026, deux membres d’une bande de malfaiteurs, dont un lutteur, impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs, de vols multiples commis de jour comme de nuit avec violences, ainsi que d’usage d’armes blanches et d’un moyen de locomotion.



Selon la Police nationale, l’affaire fait suite à plusieurs plaintes déposées par des particuliers victimes de vols à l’arraché ou commis sous la menace d’armes blanches par deux individus à bord d’un scooter de marque Honda SH. Grâce à des investigations techniques poussées, l’un des mis en cause a été interpellé à son domicile à Grand Dakar, en possession de la moto qui servait à commettre ces forfaits.



Formellement identifié par ses victimes, le suspect a fini par reconnaître les agressions dénoncées, ainsi que plusieurs autres forfaits dont les victimes n’ont pas encore toutes été identifiées.



La poursuite des investigations a permis d'établir qu’il commettait ces vols en compagnie d'un second complice, présenté comme un lutteur et un délinquant notoire connu des services de police. Interpellé à son tour, ce dernier a intégralement reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Les perquisitions effectuées aux domiciles des mis en cause ont permis de retrouver des armes blanches ainsi qu'un arrache-clou, servant probablement à commettre des cambriolages.