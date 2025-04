Décès de Moustapha Diop : Khady Diène Gaye salue le travail d’un acteur ayant marqué le théâtre sénégalais

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye a rendu hommage, hier, dimanche, au comédien Moustapha Diop, décédé le même jour à Thiès. Elle a salué le travail d’un acteur ayant marqué le théâtre sénégalais.



« Je suis attristée d’apprendre le décès de l’acteur Moustapha Diop. Artiste hors pairs, il a su traversé les générations et marqué le théâtre sénégalais à travers la troupe mythique « Daaray Kocc », a écrit le ministre sur sa page Facebook,



« C’est aussi un homme, qui a su suivre l’évolution de son art à travers ses exigences modernes. Le monde du théâtre et le monde des arts perdent un homme d’une grande rigueur professionnelle. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au monde des arts. Qu’Allah, dans Sa miséricorde, lui accorde le paradis firdawsi », a-t-elle ajouté.



Moustapha Diop sera inhumé, lundi, au cimetière de Yoff à Dakar.



Premier secrétaire général de l’ARCOTS à sa création, Moustapha Diop plus connu sous le nom de « Tapha » a eu une carrière bien remplie au théâtre comme au cinéma avec la pièce phare ‘’Un DG peut en cacher un autre’’ de la troupe Daaray Kocc dont il est membre fondateur, selon l'APS.



Il figure aussi dans des films du réalisateur sénégalais Sembene Ousmane, notamment, dans « Guelwaar » (1992), « Faat Kine » (2001) et a prêté sa voix dans le film d’animation « Kirikou et la sorcière » de Michel Ocelot.