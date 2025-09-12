Décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké : Ousmane Sonko rend hommage au Khalife de Darou Khoudoss

Les hommages se poursuivent après le rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudoss. Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est joint pour saluer la mémoire du guide religieux.



Dans un message publié sur Facebook, il a évoqué ses « riches échanges » avec le défunt, avant d’adresser ses condoléances attristées au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à la communauté mouride et à l’ensemble du peuple sénégalais.





Le texte in extenso





En 2017, l’un de ses chambellans me contacta pour m’informer du souhait du saint homme de m’inviter à Touba. « Il souhaite que tu lui apportes des exemplaires de tes deux ouvrages lors de ta venue », me précisa-t-il.



Je me rendis donc à Touba, où je séjournai quarante-huit heures auprès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudouss. Durant ces deux jours, nous eûmes de longues et riches conversations sur la religion et sur le pays, ses défis et ses espoirs. Je découvris un homme d’une envergure spirituelle, culturelle, intellectuelle et humaine exceptionnelle.



Ce séjour marqua le début d’une relation profonde, nourrie d’affection, de respect et d’une admiration sincère.



En ce moment de deuil, je tiens à exprimer mes condoléances les plus attristées au Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, à la communauté mouride, ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais.



Que la Miséricorde et le pardon d’Allah l’accompagnent dans l’au-delà.