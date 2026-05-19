Décès de Serigne Ibrahima Cissé : Le président Bassirou Diomaye Faye salue la mémoire d'un « grand savant de Diamal« 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa « tristesse » suite au rappel à Dieu de Serigne Ibrahima Cissé, qualifiant le défunt de « savant, poète et pédagogue, et de grande figure de l’école de Diamal ». Dans son message, le chef de l'État a présenté ses condoléances « émues » à la famille du disparu, à ses disciples ainsi qu'à toute la communauté musulmane.







Le président a souligné que la vie de ce dignitaire religieux aura été tout entière vouée à la transmission du savoir et de la foi. Il a également rappelé l'empreinte durable laissée par l'enseignement du défunt sur des générations de disciples, avant de prier pour qu'Allah l’accueille parmi les bienheureux.







Serigne Ibrahima Cissé était reconnu comme l'un des piliers intellectuels et spirituels de Diamal, un centre d'enseignement islamique traditionnel de grande renommée au Sénégal. Sa disparition suscite depuis lors une forte émotion nationale au sein de la communauté.

