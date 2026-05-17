CAN U17 : À dix contre onze, les Lionceaux du Sénégal terrassent le Ghana et se relancent au Maroc

Menée de main de maître par Lamine Sané, l’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a signé un authentique exploit ce dimanche à Salé, au Maroc. Pour leur deuxième match de poule de la Coupe d'Afrique des nations U17, les Lionceaux se sont imposés 1-0 face aux Black Starlets du Ghana, effaçant ainsi leur revers initial contre l’Afrique du Sud (1-2) pour totalement relancer leur compétition.







La rencontre a basculé dans un scénario dramatique dès la première période. Après un but ghanéen refusé à la 9e minute pour les protégés de Lamine Sané, le match s'est corsé à la 41e minute avec l’expulsion du jeune défenseur sénégalais El Hadji Sow. Réduits à dix, les Lionceaux ont plié sans rompre, bénéficiant également d'un coup de pouce du destin lorsque le Ghana a raté un penalty dans le temps additionnel avant la pause.







Au retour des vestiaires, l'héroïsme sénégalais a payé. Contre toute attente, c’est Ibrahima Dione qui a délivré le Sénégal à la 59e minute, inscrivant l'unique but de la partie. Une résilience tactique et mentale qui permet de glaner trois points précieux.



Grâce à ce succès, le Sénégal remonte à la troisième place du groupe D avec 3 points au compteur. La poule reste dominée par l’Algérie (4 points), victorieuse de l'Afrique du Sud (2-0). Les Sud-Africains conservent la deuxième place à la différence de buts avec 3 points également, tandis que le Ghana ferme la marche avec une seule unité.







Tout se jouera donc lors de la troisième et dernière journée des phases de groupes. Les Lionceaux défieront les leaders algériens ce mercredi à 19h00 GMT, avec l'ambition de décrocher leur ticket pour les quarts de finale.

