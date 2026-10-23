Thiès : le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla installé à la tête de la Zone militaire n°7

Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de commandant de la Zone militaire numéro 7. La cérémonie s’est tenue le jeudi 22 octobre 2026 à la place Président Mamadou Dia, communément appelée « Promenade des Thièssois », en présence de Saér Ndaw, gouverneur de région, et de plusieurs autorités civiles et militaires.



L’installation a été présidée par le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des Armées.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), le colonel Sylla succède à ce poste au colonel El Hadji Omar Faye.



Officier de l’infanterie, le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla a effectué sa formation initiale à l’École des forces armées de Bouaké, en Côte d’Ivoire, entre 1996 et 1998. Il a rapidement gravi les échelons et occupé plusieurs postes de responsabilité tout au long de son parcours militaire, indique la même source. Il est également diplômé en Défense, Sécurité et Stratégie.



La Zone militaire n°7 est une garnison centrale dans le dispositif de défense nationale. Selon la DIRPA, elle abrite des unités de réserve générale, des écoles militaires (ENOA, École de l’Armée de l’Air, EAPI) ainsi que des centres d’entraînement tactique.