Première Journée de l’ONU à la Maison des Nations Unies de Diamniadio : « un nouveau chapitre » avec le Sénégal

Le Gouvernement du Sénégal et la famille onusienne ont célébré ensemble, le 23 octobre 2026, la Journée des Nations Unies, pour la première fois à Diamniadio. La cérémonie a marqué le 81e anniversaire de l’Organisation à la Maison des Nations Unies, complexe construit par l’État pour accueillir les entités du système présentes dans le pays.



« Le Sénégal reste attaché aux idéaux de paix, de justice et de prospérité que vous poursuivez au quotidien. C’est tout le sens de l’édification de la Maison des Nations Unies », a déclaré Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. M. Niang a assuré que le Gouvernement accompagnerait le déménagement du personnel des Nations Unies à Diamniadio.



« Nous ferons un suivi tout au long du processus pour nous assurer que vous êtes dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales qui doivent vous permettre de mettre en œuvre vos mandats », a affirmé le ministre.



Mme Aminata Maiga, Coordonnateur résident du système des Nations Unies au Sénégal, a ouvert la cérémonie en lançant aux invités : « Vous êtes ici chez vous. » « Cette Maison est bien plus qu’un bâtiment, a déclaré Mme Maiga. Elle incarne une ambition : celle de Nations Unies plus unies, mieux coordonnées, plus efficaces et plus proches des populations. Elle nous offre une occasion concrète de traduire dans les faits les réformes de notre Organisation, en renforçant les synergies, en mutualisant nos moyens et en travaillant davantage ensemble. »



Pour cette célébration diplomatique officielle de la Semaine des Nations Unies 2026, l’auditorium de 500 places était presque comble. Ambassadeurs et membres du corps diplomatique, représentants du Gouvernement, personnel des Nations Unies et partenaires avaient répondu présent. Cheikhou Oumar Ba, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, figurait également parmi les participants. L’événement intervient quatre mois après la signature, le 12 juin, de l’accord entre le Sénégal et les Nations Unies relatif à l’occupation du complexe, en présence de la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Amina J. Mohammed.



Mme Maiga a souligné que cette Maison témoignait de l’attachement profond du Sénégal aux Nations Unies et au multilatéralisme, ainsi que d’une volonté politique forte, portée au plus haut niveau par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Mme le Coordonnateur résident a remercié M. Niang de n’avoir ménagé aucun effort pour faire aboutir le projet, en tant que ministre et, auparavant, en tant que Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies à New York.



« En célébrant aujourd’hui notre anniversaire dans cette Maison, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre partenariat avec le Sénégal, a déclaré Mme Maiga, un chapitre que nous voulons placer sous le signe de l’unité, de l’innovation, de l’efficacité et de la solidarité. »



Une maison ouverte sur le Sénégal et ses populations



Mme Maiga a ajouté que la Maison symbolisait la place singulière qu’occupe Dakar comme pôle régional des Nations Unies en Afrique de l’Ouest. Y sont réunis les agences, fonds et programmes de l’équipe de pays, les bureaux régionaux, les institutions spécialisées et le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).



Rappelant que la Charte des Nations Unies s’ouvre sur les mots « Nous, peuples des Nations Unies », Mme Maiga a déclaré : « Cette Maison doit être fidèle à cet esprit. Elle doit être une Maison ouverte sur le Sénégal, sa jeunesse, ses femmes, ses communautés et ses aspirations. Car notre véritable raison d’être n’est pas le bâtiment qui nous rassemble, mais les populations que nous servons. »



S’exprimant au nom du doyen du corps diplomatique, Jean-Luc Aka-Evy, ambassadeur de la République du Congo au Sénégal, a répondu à ce mot d’accueil : « Madame la Coordonnatrice, j’allais dire : “Ouf, enfin, nous sommes chez nous.” » Évoquant l’ubuntu, philosophie d’Afrique australe résumée par la formule « Je suis parce que nous sommes », M. Aka-Evy a qualifié la Maison des Nations Unies de « maison de l’humanité ».



Jeunesse et intelligence artificielle



Cette année, la célébration était placée sous le thème « L’ONU et le numérique : accélérer l’emploi et l’autonomisation des jeunes à l’ère de l’intelligence artificielle ». Cette semaine, la famille des Nations Unies a également passé une journée avec des jeunes au Centre africain d’études supérieures en gestion (CESAG), autour des compétences et des métiers de demain. Mme Maiga a relevé que les transformations numériques et l’intelligence artificielle ouvrent de nouvelles perspectives aux jeunes. Elle a souligné la nécessité de « veiller à ce que ces transformations réduisent les inégalités au lieu de les accentuer ».



Mme le Coordonnateur résident a également rappelé que les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premiers Jeux olympiques organisés sur le continent africain, s’ouvriront le 31 octobre.



M. Niang a rappelé le New Deal Technologique, la stratégie nationale du numérique lancée par le Président Faye en février 2025. Elle vise à porter la contribution du numérique à 15 pour cent du produit intérieur brut d’ici 2034 et à créer 350 000 emplois directs et indirects. « L’intelligence artificielle est devenue un puissant vecteur de transformation », a déclaré M. Niang, tout en relevant les craintes de voir l’IA réduire les perspectives d’emploi des jeunes.



« Ce qui est problématique, c’est davantage l’usage que l’on peut donner à l’IA que l’outil lui-même », a ajouté le ministre. M. Niang a mis en avant la question de la gouvernance de l’IA et le rôle que peut jouer l’ONU au service d’« un usage rationnel, inclusif, équitable et humaniste » de cette technologie.



La coopération « n’est pas un choix de circonstance »



Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel et chef de l’UNOWAS, a remercié le Sénégal pour son hospitalité. « Face aux défis qui dépassent les frontières, la coopération n’est pas un choix de circonstance, a déclaré M. Simão. C’est la condition même de notre sécurité et de notre prospérité commune. » M. Simão a ajouté que « la sécurité ne se gagnera pas uniquement par les armes » et qu’elle « exige de la justice, de l’éducation, de l’emploi et de la confiance entre les citoyens et leurs institutions ».



S’exprimant au nom des directrices et directeurs régionaux basés à Dakar, Maxime Houinato, Directeur régional d’ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a indiqué que la plupart d’entre eux couvrent l’ensemble de la région, soit environ 24 pays. M. Houinato a remercié le Sénégal de les accueillir avec générosité et a salué les avancées réalisées par le pays en faveur des femmes.



Personnel, retraités et partenaires



Oumar Coulibaly, président de la Fédération des associations du personnel des Nations Unies au Sénégal (FUNSA), a présenté la Maison des Nations Unies comme « notre maison commune », que le personnel entend faire vivre. Abdou Khadr Diakhaté, président de l’Association sénégalaise des anciens fonctionnaires internationaux (ASAFI), a réaffirmé la disponibilité des anciens fonctionnaires internationaux à partager leur expertise.



« La question n’est plus de savoir si l’intelligence artificielle transformera nos sociétés. Elle est déjà en train de le faire », a déclaré M. Diakhaté, avant d’ajouter : « Nous sommes déjà convaincus d’une chose essentielle : l’expérience ne prend pas sa retraite. »



Timothy Challen, premier vice-président chargé des affaires des Nations Unies et des partenariats de l’United Nations Federal Credit Union (UNFCU), la banque de la communauté onusienne, a estimé que ce bâtiment représente « la coopération, le développement et l’entraide qui sont tellement importants pour nos civilisations ». « C’est un privilège d’ouvrir un bureau ici, dans ce bâtiment », a ajouté M. Challen.



Mme Maiga a remercié les associations du personnel réunies au sein de la FUNSA, ainsi que l’ASAFI, pour leur engagement durant la Semaine des Nations Unies. Ella a également remercié l’UNFCU pour sa contribution financière à la célébration et pour l’aménagement de ses bureaux, les premiers du bâtiment entièrement équipés et prêts à être utilisés. Au cours de la semaine, le personnel des Nations Unies a aussi participé à une collecte de sang, un geste simple qui sauve des vies.



La cérémonie s’est achevée par une pièce de la troupe théâtrale Kocc Barma de Rufisque sur les perspectives des jeunes à l’ère de l’intelligence artificielle, appelant à l’initiative, à la créativité et à la persévérance.