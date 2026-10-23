Foundiougne : la Marine nationale interpelle 127 candidats à l’émigration irrégulière

La lutte contre l’émigration irrégulière s’intensifie. Après l’interpellation de 378 candidats par les unités de la compagnie de Gendarmerie de Fatick, la Station navale de Foundiougne a arrêté, à son tour, 127 candidats.



Selon la Marine nationale, la Station navale de Foundiougne a interpellé, le jeudi 22 octobre 2026, dans les localités de Djirnda et de Ngethie, 127 candidats à l’émigration irrégulière.



Les migrants ont été remis aux services compétents, indique la même source.