PNUD : le chercheur sénégalais Mouhamed Diagne nommé au Conseil africain des jeunes co-créateurs

Le chercheur sénégalais Mouhamed Diagne a été nommé membre de l’African Youth Co-Creators Council (Conseil africain des jeunes co-créateurs) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pour un mandat de deux ans. Selon un communiqué de l’Africa Governance Institute (AGI), il a été sélectionné parmi plus de 7500 candidatures provenant du continent africain et de la diaspora.



Cette instance, composée de seulement 11 membres, a pour mission de porter la voix de la jeunesse africaine auprès du PNUD et de contribuer à l’élaboration de politiques adaptées aux défis du continent.



Un parcours universitaire et scientifique pluridisciplinaire



Titulaire d’un double master en climatologie et en science politique, Mouhamed Diagne poursuit actuellement un doctorat à l’École doctorale Eau, Qualité et Usages de l’Eau de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).



Analyste programmes à l’Africa Governance Institute, il possède une expertise dans les politiques d’adaptation, la vulnérabilité et la géopolitique du changement climatique. Il est notamment l’auteur de travaux consacrés à ces questions, dont Afroklima, publié en 2022.



Ses recherches portent également sur la finance climatique, avec des notes conceptuelles liées au Fonds vert pour le climat (Global Climate Fund), au Fonds d’adaptation (Adaptation Fund) ainsi que des notes d’orientation stratégique (policy briefs).



Le Conseil africain des jeunes co-créateurs s’appuie sur le cadre stratégique « Triple-A », articulé autour de trois axes : Advise (conseiller), Anticipate (anticiper) et Amplify (amplifier).



Il est notamment chargé de conseiller la direction du Centre de services régional pour l’Afrique du PNUD, d’anticiper les principaux risques liés aux interactions entre climat, gouvernance et paix, et de renforcer l’impact des politiques de développement durable dans l’ensemble des bureaux du PNUD en Afrique.



Réagissant à sa nomination, Mouhamed Diagne a exprimé sa reconnaissance et souligné la portée collective de cette distinction.



« Être choisi parmi plus de 7500 jeunes leaders africains est une immense responsabilité et un honneur qui dépasse ma personne. Cela témoigne de la rigueur de la recherche et du leadership scientifique de la jeunesse sénégalaise », a-t-il déclaré.



Face aux défis de la transition écologique, de la résilience côtière, du Sahel et de la souveraineté économique, le chercheur entend contribuer à la formulation de réponses concrètes.



« Notre rôle au Conseil sera de transformer cette légitimité en propositions concrètes pour que la voix de l’Afrique façonne directement les décisions des institutions multilatérales », a-t-il ajouté.



Du 26 au 30 octobre 2026, Mouhamed Diagne participera à Addis-Abeba, en Éthiopie, à la session inaugurale du Conseil, organisée par le Centre de services régional pour l’Afrique du PNUD.



À cette occasion, il entend porter les priorités du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest dans les discussions consacrées à la gouvernance climatique et à l’innovation institutionnelle.