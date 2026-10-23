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Kédougou : un site d’orpaillage démantelé près du village de Tenkoto, des matériels saisis



Kédougou : un site d’orpaillage démantelé près du village de Tenkoto, des matériels saisis
Les éléments de la brigade de proximité de Sabodala, en poste à Tenkoto, appuyés par l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Kédougou, ont procédé au démantèlement d’un site d’orpaillage situé à cinq kilomètres du village de Tenkoto.

Selon la Gendarmerie nationale, l’opération a été menée le mercredi 22 octobre 2026. Elle a permis la saisie de plusieurs équipements utilisés sur le site.

Le matériel saisi comprend notamment 25 motopompes, six motocyclettes, cinq machines cracheurs, deux tricycles motorisés et 70 bassines en plastique.

L’enquête se poursuit, indique la Gendarmerie nationale.
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Moussa Ndongo

Vendredi 23 Octobre 2026 - 19:22


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