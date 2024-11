Décès de l'ancien ministre Moustapha Bâ : Amadou Ba salue la mémoire d’un homme compétent

Les hommages affluent après le décès de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ. Amadou Ba, tête de liste de la Coalition "Jamm Ak Njariñ", a salué la mémoire de son ancien collaborateur.



« Je viens d'apprendre avec tristesse la nouvelle. Nous avons cheminé ensemble depuis plusieurs années au ministère des Finances, il a rendu des services inestimables à l'Etat du Sénégal, dans la conception du Plan Sénégal Émergent (PSE) ont été ensemble sur toutes les étapes, la mobilisation des ressources financières tout comme dans la gestion budgétaire », a déclaré Amadou Ba.



« C'est l'un des fonctionnaires les plus compétent en même temps le plus rigoureux que je n'ai jamais connu très honnêtement et nous avions des liens personnel nos familles étaient aussi liées donc dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai vérifié et c'est confirmé donc j'ai décidé de suspendre pour Dakar », a-t-il ajouté.



Amadou Ba a indiqué qu'il souhaitait prendre le temps de voir les proches de Mamadou Moustapha Bâ et de réfléchir aux actions à entreprendre.



« Malgré ce que représentent nos types de rapports, je présente mes condoléances à sa famille, à tout le Sénégal, un homme qui a rendu service à ce pays et c'est indispensable. Hier, je lui rendais hommage à l'étape de Nioro d'où il est originaire devant sa famille pour monter ces compétences, parler de lui et malheureusement moins de 24 h, on m'annonce son décès. Que Dieu l'accueille dans son paradis. »



Amadou Ba, visiblement très affecté, a reçu la nouvelle alors qu'il était en pleine campagne électorale, après avoir conclu son étape à Guinguineo et alors qu'il se préparait à se rendre à Gossas.