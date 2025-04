Fonds Covid-19 : les dessous d’un vaste scandale financier

L’enquête sur la gestion des Fonds Covid-19 prend une tournure décisive. À la suite du rapport explosif de la Cour des comptes, le procureur de la République a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour faire la lumière sur de possibles malversations ayant émaillé l’utilisation des fonds destinés à la lutte contre la pandémie.



Garde à vue de plusieurs responsables

Ce mardi, plusieurs hauts fonctionnaires et personnalités publiques ont été placés en garde à vue à la DIC. Parmi eux figurent Moussa Sam Daff, directeur de l’hôpital Dalal Jamm, et Mamadou Ndiaye, ancien comptable de l’établissement et ex-directeur de la Prévention au ministère de la Santé, de l’Action sociale et de la Solidarité, en poste pendant la période critique du Covid-19.



Ils seront présentés ce mercredi devant le procureur, en même temps que d’autres personnes également citées dans l’enquête.



Un rapport accablant

Pour rappel, le rapport de la Cour des comptes publié fin 2022 avait épinglé onze responsables publics pour des irrégularités graves dans la gestion des ressources mobilisées face à la pandémie. Les enquêteurs de la DIC sont désormais chargés de vérifier l’ampleur des responsabilités et de faire la lumière sur des montages jugés suspects.



Parmi les faits reprochés, on note des surfacturations, dépenses non justifiées, paiements de services non exécutés, ou encore des retraits suspects en espèces.



Les personnalités visées

Voici la liste des responsables mentionnés dans le rapport de la Cour des comptes, avec les irrégularités présumées et les montants en jeu :



Léonce Nzale, DAGE du ministère de la Communication et de la Culture : défaut de justification de dépenses pour 1,12 milliard de F CFA.



Alassane Diallo, DAGE du ministère des Mines et de la Géologie : paiement de services non exécutés.



Lamine Diallo, comptable de l’hôpital de Kaffrine : absence de pièces justificatives pour 45 millions de F CFA.



Aliou Sow, DAGE du ministère du Développement communautaire : surfacturation sur le prix du riz pour un montant de 2,749 milliards de F CFA.



Ndiamé Ndiaye, directeur du Fonds d’impulsion de la microfinance : non justification de 11,191 millions de F CFA.



Mouhamadou Sène, DAGE du ministère de la Jeunesse : surfacturation sur le gel hydroalcoolique pour 41,2 millions de F CFA.



Madeleine Suzanne Lô, DAGE au ministère du Commerce : surfacturation de 805 000 F CFA sur le gel hydroalcoolique.



Mouhamadou Bamba Amar, aide-comptable au ministère du Développement industriel : retraits répétés en espèces d'importantes sommes entre 2020 et 2021.



Ndèye Aminata Loum Ndiaye (DAGE) et Moustapha Diop (gestionnaire de compte), tous deux au ministère du Développement industriel : conditions douteuses de paiement pour l’acquisition de masques, pour un montant de 2,5 milliards de F CFA.



Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de résilience économique et sociale (PRES), le gouvernement avait mobilisé près de 1 000 milliards de francs CFA pour faire face aux impacts socio-économiques de la crise Covid 19. Une enveloppe colossale qui, dès son annonce, avait suscité de vives attentes en matière de transparence. Plusieurs voix, notamment au sein de l’opinion publique et des organisations de la société civile, avaient exigé un suivi rigoureux de l’utilisation des fonds, ainsi que des sanctions exemplaires en cas de détournements ou de mauvaise gestion.