Sédhiou : l’adjoint au maire de Dioudoubou écroué pour injures sur les réseaux sociaux

Nouvelle arrestation sur fond de tensions politiques dans la région de Sédhiou. Moussa Dramé, adjoint au maire de la commune de Dioudoubou (département de Goudomp), a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 15 avril à la maison d’arrêt et de correction de Sédhiou.



Le responsable local du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a été interpellé à la suite d’une plainte déposée par Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique. En cause : des propos jugés injurieux publiés sur les réseaux sociaux à l’encontre du ministre.

Après son défèrement devant le parquet, Moussa Dramé a été entendu par le procureur de la République, qui a décidé de le placer en détention provisoire.



Il passera ainsi sa première nuit en prison en attendant son jugement, prévu en flagrant délit ce jeudi.