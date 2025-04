Projet de mise en accusation du Président Macky SALL : le Groupe Parlementaire Takku Wallu dénonce une manœuvre, destinée à salir l'image et la réputation de l’ancien Président

Le Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a réagi à la suite de la proposition d’un projet de mise en accusation contre l’ancien Président Macky Sall, déposé à l’Assemblée nationale par le député Guy Marius Sagna.



Le Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, qui a indiqué dans un communiqué en date de ce mardi avoir pris connaissance de ce projet via la presse, « s’insurge contre cet énième fait d’affirmations gratuites et attire l’attention de l’opinion publique nationale comme internationale sur cette grave forfaiture, qui avilit et rabaisse la démocratie sénégalaise ».



Les parlementaires de l’opposition estiment qu’il s’agit là d’une première dans l’histoire politique de notre pays, pourtant jalonnée d’alternances paisibles, où « un nouveau pouvoir cherche, par une violence inouïe et surtout par la manipulation des esprits et des consciences, à atteindre un ancien chef d’État », dont tous savent qu’il ne peut être poursuivi que pour haute trahison, et jamais pour des faits de gestion dont il n’est aucunement responsable.



Ces députés dénoncent ainsi une manœuvre destinée à salir l’image et la réputation internationale d’un grand Africain, dont le leadership est salué partout dans le monde.



À cet effet, Takku Wallu se dit prêt à faire face, par tous les moyens nécessaires, pour mettre en échec cette tentative « destructrice de notre modèle démocratique ». Ils appellent par ailleurs tous les citoyens épris de paix à se dresser contre cette justice de vainqueurs, qui est en train de saper gravement la cohésion nationale.