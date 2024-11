Décès de l'ancien ministre Moustapha Ba : l'hommage de Mame Boye Diao

"Ainsi donc la grande faucheuse nous a pris grand Tapha BA. Il est de coutume de tresser des lauriers à un disparu parce que c'est un discours convenu. Mais pour grand Tapha, notre Bosquet à nous qui l'aimions il s'agit d'une véritable incarnation de la générosité", a écrit le maire de Kolda.



De plus, monsieur Diao a salué la disponibilité de l'ancien "argentier" de l'Etat du Sénégal, "très prompt à partager son savoir, brillant intellectuel et assurément l'un des meilleurs haut fonctionnaire du Ministère des finances".



"Sa nomination comme Ministre des finances", a ajouté Mame Boye Diao, "n'était que l'aboutissement logique d'une très belle carrière au service de l'Etat. Merci de nous avoir couvé et de nous avoir filé le virus de l'ambition. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournerons. Qu'Allah dans son infinie bonté ouvre les portes du paradis à ce grand homme. A sa famille et à son Nioro qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette épreuve".