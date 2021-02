Décès de l’ancien ministre de la Culture, Abdou Aziz Mbaye

L’ancien ministre de la Culture, Abdou Aziz Mbaye est décédé à l’âge de 66 ans. Il a été terrassé par une maladie. Sa mort vient s’ajouter à la longue liste de décès constatés ces derniers temps supposés ou allégués à la maladie à Coronavirus ou de mort naturelle.



Abdou Aziz Mbaye était le premier directeur de Cabinet du président Macky Sall en 2012 avant de remplacer dans le gouvernement Youssou Ndour au département de la Culture le 29 octobre de la même année. Il était un brillant mathématicien qui avait fondé en 1991, la Biennale de Dakar des sciences (Afristech) qui survit toujours.



L’ancien ministre était aussi Franco Sénégalais. En effet, diplomate de carrière, il était, selon Wikipedia, un fonctionnaire scientifique en 1988 à la Commission européenne pour le Programme stratégique européen de recherche et de développement relatif aux technologies de l’information (ESPRIT), puis administrateur principal à la Direction générale de l’industrie. Avant de devenir en 1996 conseiller économique et politique dans la délégation de la Commission européenne en Afrique du Sud. Il a également été ambassadeur de l’Union européenne dans le Pacifique, installé aux îles Fidji.



Au Sénégal, Abdou Aziz a beaucoup aidé Youssou Ndour à structurer son art avec la création d’une Fondation mais aussi de la structure Youssou Ndour head office. Il était le frère du Guitariste de l’Orchestre Super étoile Jimmy Mbaye.



PressAfrik présente ses condoléances à sa famille éplorée, a Youssou Ndour et a tous ses proches.