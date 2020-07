Décès de l’ancienne présentatrice de la RTS et de Walf Fm Reine Marie Faye

La presse sénégalaise encore en deuil en perdant l’une de ses voix les plus sublimes. La journaliste Reine Marie Diakhere FAYE a été rappelée à Dieu ce vendredi 31 juillet 2020 à l’âge de 68 ans. L'ancienne présentatrice vedette de Walf FM et de la RTS est la maman du journaliste Papy Aimé Faye de la BBC.



La rédaction de PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la presse sénégalaise.