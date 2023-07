Décès de la légende espagnole Luis Suárez

Le monde du football est en deuil. Luis Suárez, ancien pilier de la Grande Inter des années 60, est décédé ce dimanche matin. Né à La Corogne en 1935, l’attaquant espagnol s’est éteint ce matin à l’âge de 88 ans des suites d’une maladie. Celui que l’on surnommait "Luisito" avait remporté le Ballon d’Or en 1960 après une nouvelle saison époustouflante sous le maillot du FC Barcelone (176 matchs et 80 buts sur l’ensemble de son aventure catalane). Il s’est ensuite offert une deuxième partie de carrière bien remplie en arrivant à l’Inter l’été suivant à la demande expresse de l’entraîneur argentin Helenio Herrera.



Arrivé en provenance de Barcelone pour 300 millions d’anciennes lires italiennes, Suarez a disputé 333 matchs sous le maillot de l’Inter, inscrivant 55 buts et remportant trois Scudetti, deux Coupes d’Europe des clubs champions et deux Coupes intercontinentales. Il a joué pour les Nerazzurri jusqu’en 1970, date à laquelle il a été transféré à la Sampdoria pour les trois dernières saisons de sa carrière. En tant que joueur, il participe à deux Coupes du Monde et remporte l’Euro 1964 avec l’Espagne. Reconverti en entraîneur, Luis Suárez a pris la tête de la sélection espagnole de 1988 à 1991.