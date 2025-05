Décès des talibés à Thiénaba Cayor : ce que révèle une partie des résultats de l'autopsie

Du nouveau dans l'affaire des quatre talibés de l'école coranique de Thiénaba Cayor, dans le département de Kébémer (nord-ouest). Une partie des résultats de l'autopsie ordonnée par le Procureur près le Tribunal de grande instance de Louga, est connue. D'après des sources de L'Observateur, le médecin de l'Hôpital général de Grand-Yoff aurait retrouvé, dans l'estomac des talibés, un liquide suspect.



Un liquide qui a motivé des prélèvements sanguins effectués sur les corps de Fallou Fall, Modou Dièye et Cheikh Oumar Guèye, et envoyés à l'Institut Pasteur pour analyses. Les résultats, attendus ce week-end, pourraient être déterminants pour la suite de l'enquête.



En attendant, les conclusions du légiste sur l'état des corps ont permis d'écarter la thèse de sévices corporels, rapporte L’Observateur.



D’après le journal, aucune trace de violence ni de traumatisme n'a été trouvé sur les défunts talibés. La thèse de la violence écartée, les enquêteurs se concentrent désormais sur la fameuse plante «Mbante maré » qu'auraient ingurgité les garçons.



Le maître coranique déféré au parquet de Louga



Malgré tout, le maître coranique, placé en position de garde à vue prolongée, dès le début de cette série macabre, a été déféré, hier, vendredi, au parquet de Louga. Il est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire et ouverture d'un internat sans autorisation administrative.



Entendu à l'enquête préliminaire, le mis en cause aurait déclaré que les victimes ont, elles-mêmes, révélé avoir consommé cette plante locale qui pousse dans l'enceinte de l'école coranique. Son sort serait suspendu aux résultats des analyses de l'Institut Pasteur.



Toujours selon L’Observateur, les corps sans vie des talibés remis, hier, vendredi, à leurs parents, ont été inhumés. Ces derniers n'ont pas souhaité se constituer partie civile. Les autorités compétentes de Louga ont pris des mesures conservatoires en ordonnant la fermeture du daara et le retour des talibés en famille.